Каждый день свердловчане подают по 5-6 заявлений о пропаже людей

Число заявлений о пропаже людей в Свердловской области по сравнению с прошлым годом изменилось незначительно. В среднем в день полиция региона принимает по 5-6 таких обращений.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Александр Новиков. «За первое полугодие в полицию поступило 1021 заявление о пропаже людей, год назад – 1165 заявлений. В этом году 922 человека были найдены в ходе первоначальных мероприятий. Оставшиеся 99 были объявлены в розыск. Из них 70% найдены. Также найдено 79 человек, пропавших в прошлые годы», – рассказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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