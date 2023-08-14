«Никто не хочет работать за МРОТ». Директор Союза транспортников объяснила причину тотальной нехватки водителей автобусов

Нехватка водителей автобусов в Свердловской области составляет 30-35%. Ситуация с дефицитом кадров в пассажирском транспорте ухудшается с каждым годом, заявила на пресс-конференции директор Союза автотранспортных предприятий Свердловской области Лилия Саранчук.

«Есть объективные причины. Мы работаем на широком рынке труда. Кадры сейчас рекой утекают на военные заводы, где и зарплата выше, и бронь есть. Это хорошо видно по Нижнему Тагилу и другим свердловским городам, где есть производства, связанные с оборонзаказом. Еще один постоянный источник конкуренции – грузовые перевозки, где зарплата водителя в два раза больше, чем в пассажирском транспорте. Конкуренция идет с территориями, где начинается строительство больших объектов и привлекаются грузовые компании. Никто не хочет идти на зарплату в пассажирском транспорте, которая рассчитывается от МРОТ», – отметила Лилия Саранчук.

В 2023 году Госавтоинспекция проводила массовые проверки пассажирских автобусов. По итогам двух рейдов инспекторы выявили 4 водителей, ранее лишенных прав, и 7 водителей, которые вообще не имели водительского удостоверения.

«Я нисколько не оправдываю руководителей автотранспортных предприятий, допустивших к работе водителей без прав. Но при нехватке кадров какой выбор у перевозчика? Например, ему нужно восемь водителей, а у него всего три. Ему звонят из администрации, требуют обеспечить регулярность автобусов. А водителей нет. Перевозчик уже готов отдать руль любому. Тут нужно или сокращать объем перевозок, что ухудшит положение населения, или изыскивать финансовые возможности, чтобы привлекать на работу водителей. Дефицит кадров – проблема по всей России. И эту проблему перевозчики не смогут решить самостоятельно», – заключила специалист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»