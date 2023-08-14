За екатеринбургскими туристами, застрявшими в Анталье, отправят дополнительный самолет

За туристами, которые двое суток не могут вылететь из Антальи, отправят дополнительный рейс. Туроператор организует его сегодня во второй половине дня.

Как сообщила «Вестнику АТОР» генеральный директор компании Pegas Touristik Анна Подгорная, рейс по маршруту Москва – Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине дня сегодня, 14 августа. Он будет выполняться на самолете Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly. До прибытия самолета туристы продолжают оставаться в отелях. Отметим, что среди застрявших – клиенты самых разных туроператоров.

Напомним, один из самолетов авиакомпании Red Wings не вылетел из Антальи в Екатеринбург. Из-за этого часть туристов не могут вернуться с отдыха из Турции. Другие екатеринбуржцы третьи сутки не могут вылететь на курорты. Вылет должен был состояться в субботу днем, однако его несколько раз переносили. По сообщению транспортной прокуратуры, на рейс в Анталью зарегистрированы 410 человек, а по данным Генконсульства РФ, в Анталье на рейс в Екатеринбург – 200 человек. Все пассажиры размещены в гостиницах и обеспечены питанием.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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