ЕВРАЗ направил нижнетагильскому музею 2 млн на модернизацию

В музее изобразительных искусств Нижнего Тагила заменили осветительное оборудование в зале «Искусство XX века». Вместо старых ламп, которые демонтировали специалисты, поставили новые, с подвижными креплениями – это позволяет менять угол освещения, выбирая то или иное, оптимальное для каждого полотна. Посетители музея уже оценили в новом свете работы русских художников Константина Коровина, Константина Ухтомского и их учеников.

Поддержку проекту оказал ЕВРАЗ, который только за последние три года передал учреждению культуры больше 2 млн рублей. Благодаря этому в музее был обновлен зал итальянского искусства, а также реализован проект для слабовидящих посетителей «Трогать разрешается».

«В зале выставлены больше ста картин, и теперь каждая заиграла новыми красками. Мы благодарим ЕВРАЗ за поддержку и хороший подарок в преддверии восьмидесятилетнего юбилея учреждения», – говорит директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева.

Сотрудничество промышленного гиганта с культурным центром будет продолжено. «Музей – стратегически важное место для развития культуры Нижнего Тагила. Сотрудники учреждения не в первый раз получают поддержку компании ЕВРАЗ и всегда проявляют инициативу: развивают музей и делают его комфортным для тагильчан и гостей города», – отмечает директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Нижний Тагил, Екатерина Норсеева

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