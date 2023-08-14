В Екатеринбурге будут судить мужчину, выбросившего с пятого этажа чужую собаку

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело против мужчины, который выбросил с пятого этажа чужую собаку. Пес по кличке Черныш разбился насмерть.

Инцидент случился в середине июля в одном из домов по улице Старых Большевиков. Хозяйка дворняги пожаловалась в полицию на 44-летнего соседа по коммунальной квартире. Она рассказала, что ушла из дома на работу, а вечером обнаружила погибшего питомца во дворе. Участковые проверили информацию и убедились, что собака умерла от падения с высоты.

Подозреваемым оказался ранее не судимый мужчина, работающий водителем погрузчика в торговой компании. Он признался полицейским, что выбросил собаку соседки в окно. В тот день у мужчины были гости, а лаявший за стеной пес раздражал его. В какой-то момент он не выдержал, зашел в комнату соседки и пытался успокоить чужого питомца, а когда ничего не вышло, он просто выкинул животное в окно. Затем, даже не посмотрев, что случилось с собакой, мужчина вернулся к гостям. О гибели пса он узнал от хозяйки животного.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание за подобное преступление составляет до трех лет лишения свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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