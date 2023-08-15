В запертой квартире на Сортировке нашли два мумифицированных трупа

В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружены два мумифицированных тела. Они лежали в запертой квартире 9-этажного дома на улице Ангарской. Вероятно, люди скончались еще несколько лет назад.

Пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в квартире проживали двое мужчин, отец 1928 г.р. и сын 1964 г.р. Тела обнаружили их родственники.

«При осмотре квартиры было установлено, что порядок расположения вещей в квартире не нарушен, дверь в квартиру была заперта изнутри. Предположительно, граждане могли умереть значительное время назад. Более точные обстоятельства сейчас выясняют сотрудники полиции и следственного комитета», – рассказал Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР Александр Шульга добавил, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах нет. Они направлены на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. По итогам проверки СКР примет процессуальное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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