Глава УФАС рассказал об успехах по борьбе с «именным» спамом

В 2023 году свердловские антимонопольщики получили меньше жалоб на ненадлежащую рекламу, чем в прошлом, что может говорить о том, что порядка в этой сфере стало больше. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель УФАС региона Дмитрий Шалабодов.

По его словам, за полгода УФАС получило 139 жалоб на ненадлежащую рекламу. Из них 76% – на рекламу, которая распространяется без согласия адресатов, то есть спам.

Шалабодов отметил один из интересных судебных прецедентов этого года. Управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области доказало в суде, что предложение товаров и услуг конкретному гражданину с указанием его имени – тоже реклама.

«Это та ситуация, когда вам звонят по телефону и говорят: «Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Валерьевич, мы хотим предложить вам такую-то услугу», – пояснил он. – Сложность этого дела была в том, что реклама распространяется на неограниченный круг лиц, и наши оппоненты говорили: «Мы же обращаемся персонально к вам, значит, это не реклама». Но суд встал на нашу сторону. Даже персональное обращение к вам в СМС, электронном письме, телефонном разговоре может содержать признаки рекламы. Все, кто получает предложения взять кредит, посетить стоматологию или что-то еще, могут обращаться в ФАС, чтобы мы подобную рекламу пресекали».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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