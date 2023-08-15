В Верхней Пышме пройдет международный турнир по настольному теннису

В Верхней Пышме с 18 по 21 августа пройдет международный турнир по настольному теннису «URAL AIRLINES TOP 16 Table Tennis Masters». В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении.

Как сообщили организаторы, Российскую Федерацию представят спортсмены первой десятки рейтинга, в том числе неоднократные чемпионы России Владимир Сидоренко и двукратная Чемпионка Европы до 21 года Элизабет Абраамян, чемпионы Европы в парном разряде Максим Гребнев и Лев Кацман, участница Олимпийских игр и призер чемпионатов Европы Яна Носкова и другие.

Турнир пройдет во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме. Вход для зрителей – свободный, бесплатные билеты будут раздавать на входе. Для болельщиков во все дни соревнований будет работать фан-зона с активностями для всех возрастов: конкурсы рисунка, сбор пазлов, раскраски футболок, игры с участниками Топ-16, спортивная почта, фотосессии и мастер-классы. Все игры турнира будут транслироваться на YouTube канале Федерации настольного тенниса России.

Церемония открытия состоится 20 августа в 13:30. Почетными гостями турнира станут помощник президента РФ и первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный директор авиакомпании «Уральские Авиалинии» Сергей Скуратов.

Соревнования проводятся в честь 30-летнего юбилея «Уральских авиалиний» при общем руководстве Минспорта РФ, министерства физкультуры и спорта Свердловской области и Федерации настольного тенниса России. Непосредственно организовывает турнир Фонд поддержки и развития спорта памяти Александра Захарова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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