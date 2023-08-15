Полицейские арестовали распространителей детского порно (ВИДЕО)

Силовики задержали обвиняемых в распространении детского порно. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, банда действовала с 2020 года. В 2021 года проводилась специальная международная операция NARSIL, инициированная Генеральным секретариатом Интерпола, добавил Горелых.

Задержание распространителей детского порно

«Участниками операции стали 28 стран по всему миру, в том числе Аргентина, Таиланд, Болгария и другие. Основной целью мероприятия являлось привлечение к ответственности лиц, входящих в индустрию бизнеса по извлечению прибыли от рекламы на зарубежных интернет-ресурсах, использовавших материалы с сексуальными надругательствами над детьми», – рассказал официальный представитель ГУ МВД региона.

По данным полиции, каждый из обвиняемых зарабатывал ежемесячно около 350 тысяч рублей на таком контенте. Группа состояла из трех человек: двух 25-летних ранее не судимых свердловчан, также с ними был 39-летний мужчина из Краснодарского края, уже судимый по аналогичной статье.

В рамках п. «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенный с использованием сети Интернет» гражданам грозит до 10 лет лишения свободы. Все обвиняемые сейчас в СИЗО.

«После возбуждения уголовного дела Следственным комитетом России по месту проживания фигурантов проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята компьютерная техника, содержащая специализированное программное обеспечение для создания и администрирования выявленных веб-сайтов. Также изъят съемный жесткий диск с порнографическими изображениями несовершеннолетних», – сообщили в СКР региона.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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