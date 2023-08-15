В центре Екатеринбурга и Академическом объявят «сухой закон» (КАРТЫ)

В дни проведения Международного фестиваля университетского спорта администрация Екатеринбурга введет новые ограничения по продаже алкоголя.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 19 по 30 августа 2023 года «сухой закон» будет действовать в границах улиц Челюскинцев – Братьев Быковых – Испанских рабочих – Мельковской – переулка Красного – Николая Никонова – Царской – Дзержинского – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей Молодежи.

С 21 по 28 августа спиртное нельзя будет купить на проспекте Академика Сахарова (от здания № 41 по проспекту Академика Сахарова до улицы Чкалова) и в зданиях по адресам: улица Чкалова, 258; улица Кольцевая, 39.

Напомним, на фестивале пройдут состязания по 14 дисциплинам, в которых примут участие более 3,4 тысячи человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»