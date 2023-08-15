В Мичуринском открыли долгожданный детский сад на 250 мест, он должен решить проблемы микрорайона (ФОТО)

В Мичуринском сегодня открыли новый детский сад на 250 мест. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, ввод учреждения снимает острый вопрос нехватки мест в садиках этого микрорайона.

Здание на улице Цветоносной, 8, – это второй корпус детского сада № 8. Оно рассчитано на прием 250 детей, и уже 1 сентября здесь откроется десять групп, в том числе две – для детей от 1 до 3 лет. Строительство закончили в рекордные сроки: компания «Атомстройкомплекс» зашла на площадку только осенью 2022 года, а сейчас детский сад уже полностью готов и оснащен оборудованием, мебелью и игрушками.

На территории нового садика есть две уличные спортплощадки, рассчитанные на детей разного возраста. В музыкальном зале – пианино и проектор. В спортзале – современное оборудование для малышей: баскетбольные сетки, полоса препятствий и так далее. Есть в здании и лифт, с помощью которого из пищеблока будут доставлять еду на верхние этажи.

«Это учреждение дошкольного образования так долго ждали жители нового микрорайона. Потому что в Мичуринском много новостроек, много молодежи живет, и вот этот детский сад был очень нужен, – прокомментировал сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, который осмотрел новое здание. – Стоимость детского сада – 375 миллионов рублей, из них чуть более 300 миллионов рублей профинансировала область по решению губернатора Евгения Куйвашева, а чуть более 70 миллионов – средства местного бюджета».

По словам Алексея Орлова, открытие второго корпуса детского сада № 8 полностью решает проблему обеспечения местами детей от 3 до 7 лет в Мичуринском. Конечно, есть вопросы по детям до трех лет, такие ясельные группы постоянно открываются, но пока еще не могут принять всех детей.

«К вопросу обеспечения местами детей нужно подходить взвешенно. Потому что дети посещают садик четыре года, а затем ребенок идет в школу. Поэтому мы с застройщиками сегодня ведем разговоры по встроенно-пристроенным детским садам. За три года уже построили несколько таких объектов. Потом [если демографическая ситуация изменится, и потребности в садиках не будет] их можно будет перепрофилировать под учреждения дополнительного образования», – отметил Алексей Орлов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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