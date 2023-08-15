В Академическом открыли музыкальную школу, которую будет курировать джазмен Игорь Бутман (ФОТО)

В Академическом районе сегодня открыли новый корпус детской школы искусств №6 имени Архипова. Проект с самого его создания курировал народный артист России Игорь Бутман: он помогал выбирать музыкальные инструменты, а в дальнейшем будет следить за судьбой учащихся. Уже 1 сентября здесь начнут заниматься 200 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Новый корпус ДШИ №6 открыли на улице Академика Парина, 33, в новом квартале Академического «Олимпика». Помещения Екатеринбургу в подарок на 300-летие передал основной застройщик восьмого района АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «Кортрос»). На открытии школы устроили настоящий праздник: на улице играл духовой оркестр, а в помещениях ДШИ – детские музыкальные коллективы. Взять в руки инструменты пришлось и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, и Игорю Бутману – во время экскурсии им предложили сыграть вместе с джазовым ансамблем педагогов.

«Сегодня для нашего самого молодого района – большое событие. Год назад мы открыли в Академическом первое учреждение дополнительного образования – филиал художественной школы. А сегодня открываем первую музыкальную школу. Это событие значимо для Екатеринбурга, потому что очень много наших детей увлекается музыкой, джазовым искусством. И то, что практически на старте этот проект поддержал народный артист Игорь Бутман, который лично присутствует на открытии, придает этому событию особую значимость, – отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. – Эта школа – большой подарок Екатеринбургу от нашего социально ответственного бизнеса, который понимает, что просто строить жилье – это не задача сегодняшнего дня. Надо строить школы, детсады, общественные пространства и учреждения дополнительного образования».

Всего за 8 месяцев специалистами компании АО СЗ «РСГ-Академическое» был подготовлен проект, проведены экспертиза, реконструкция и отделка учебных и вспомогательных помещений. Также была закуплена большая часть музыкальных инструментов: саксофоны, тромбоны, контрабасы, скрипки, флейты, электро- и бас-гитары, ударные установки, рояли, акустические пианино, а также звукоусилительное оборудование. Всего на оснащение школы потратили 15 миллионов рублей.

«Ребята, сегодня для вас – эта школа, полностью оборудованная музыкальным инструментом, звукоусилительным оборудованием. Здесь отличный коллектив, который поведет вас к вершинам мастерства. Патронаж мэра Екатеринбурга, патронаж Игоря Бутмана – здесь есть все для того, чтобы вы в Академическом могли строить свой творческий путь, идти к вершинам и прославлять наш Екатеринбург», – отметил на открытии генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев.

С момента появления самой идеи открытия ДШИ с эстрадно-джазовым отделением в районе Академический и до настоящего дня проект курировал народный артист России Игорь Бутман. Он принимал активное участие в формировании перечня музыкального оборудования и его закупке. Но самое главное – он планирует поддерживать коллектив школы и ее учеников, следить за его успехами. Кстати, сегодня квартет Бутмана выступит на площадке в Историческом сквере, спонсором выступления стало АО СЗ «РСГ-Академическое», входящее в ГК «Кортрос».

«Мы в прошлом году отмечали 100-летие джаза в России, который стал прогрессировать огромными темпами. У нас появились отличные молодые музыканты, есть опытные профессионалы, которые преподают и знакомят с основами отечественного джаза. И сегодня в Екатеринбурге, где есть свои джазовые традиции, в новом потрясающем районе открывается детская школа искусств, куда в сентябре придут ребята, которые станут звездами эстрады и мирового джаза, – отметил Игорь Бутман. – Даже если не все во взрослом возрасте станут музыкантами, нужно, чтобы дети могли проявлять себя творчески, стали образованными людьми, понимали, как творчество влияет на жизнь. Хочу пожелать всем ребятам потрясающих успехов и главное – того удовольствия, которое они получат от новых стен, новой аппаратуры и новых инструментов, которых у нас не было».

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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