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Вторник, 15 августа 2023, 13:35 мск

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Девушка на самокате сбила маленькую девочку на велосипеде

В Академическом районе Екатеринбурга 23-летняя девушка на кикшеринговом самокате сбила 8-летнюю девочку на велосипеде.

Как сообщили в городской ГИБДД, это произошло возле дома № 231 по улице Чкалова. В результате инцидента ребенка с травмой головы доставили в лечебное учреждение.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что лица, управляющие СИМ при передвижении по тротуару и велодорожке должны быть особо внимательными и осторожными, так как в этих зонах также передвигаются юные участники дорожного движения», – заявили в ГИБДД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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