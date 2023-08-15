Девушка на самокате сбила маленькую девочку на велосипеде

В Академическом районе Екатеринбурга 23-летняя девушка на кикшеринговом самокате сбила 8-летнюю девочку на велосипеде.
Как сообщили в городской ГИБДД, это произошло возле дома № 231 по улице Чкалова. В результате инцидента ребенка с травмой головы доставили в лечебное учреждение.
«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что лица, управляющие СИМ при передвижении по тротуару и велодорожке должны быть особо внимательными и осторожными, так как в этих зонах также передвигаются юные участники дорожного движения», – заявили в ГИБДД.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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