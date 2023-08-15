В Краснотурьинске суд взыскал с курьера телефонных мошенников украденные деньги

Краснотурьинский городской суд вынес обвинительный приговор 23-летнему жителю Качканара, который подрабатывал курьером в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Как было доказано в суде, осужденный вступил в сговор с неустановленными телефонными мошенниками. Аферисты звонили жителям разных городов Свердловской области на случайно подобранные номера. Они представлялись близкими родственниками потерпевших, рассказывали про страшную аварию и просили передать крупную сумму денег, чтобы «замять уголовное дело». Осужденный курьер приходил к обманутым людям и забирал у них приготовленные деньги. Часть суммы он оставлял себе в качестве вознаграждения, остальные средства перечислял соучастникам.

Пойманный курьер был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину». Молодой человек приговорен к 8 годам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования обманутых граждан. С осужденного взыскана сумма причиненного материального ущерба – 1,1 миллиона рублей.

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

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