На Урале пятилетний мальчик, его мать и тетя чуть не умерли от ядовитых паров краски

В Каменске-Уральском чудом не погибли две взрослых женщины и ребенок, отравившиеся парами ядовитой краски. Их обнаружил в овощной яме в гараже сотрудник Росгвардии, который проводил обход кооператива. Он вызвал подкрепление и скорую помощь. Правоохранители помогли выбраться пострадавшим из ямы, а затем женщин и ребенка госпитализировали.

Выяснилось, что женщины красили стены гаража и овощной ямы, но пренебрегли техникой безопасности – и не использовали защиту органов дыхания. Они отравились парами краски и не смогли выбраться из ямы.

Через некоторое время за мамой пришел мальчик, который попытался помочь женщинам выбраться из ловушки, но сам также получил большую дозу токсина и не смог вылезти. Пострадавшие пробыли в гараже сутки.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»