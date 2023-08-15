Екатеринбуржцам разрешили жечь костры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим в муниципалитете, действовавший с 7 апреля. Постановление принято «в связи со стабилизацией пожарной обстановки» на территории города.

Документ снимает запрет на разведение костров, сжигание мусора и запуск фейерверков. Горожанам снова разрешен въезд в лес на легковых автомобилях. Также екатеринбуржцы могут жарить шашлыки, но в специально отведенных местах.

На территории Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, объявленный губернатором Евгением Куйвашевым.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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