Север Свердловской области накрыло смогом

В северной части Свердловской области сложились неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Предупреждение метеорологов действует с 20 часов 15 августа до 20 часов 19 августа и затрагивает города Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов.

Отмена предупреждения ожидается с 20 часов 19 августа, сообщает Уралгидрометцентр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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