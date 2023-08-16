Встречался ли Бажов с Чеховым и писал ли письма Сталину: вышла новая книга об уральском писателе

В Екатеринбурге вышла книга «По Ту и по Сю сторону Бажовского мира», посвященная малоизвестным фактам биографии уральского писателя.

Автор книги Александр Федосов рассказал на пресс-конференции, что ее формат – короткие истории, «интрига в каждом абзаце». Это попытка поговорить о Бажове с современным читателем на современном языке.

«Была, например, встреча Павла Петровича Бажова и Антона Павловича Чехова? Знаете ли вы об этой встрече? Автор в моем лице на страницах книги позволяет себе об этом порассуждать, – рассказал писатель (в момент смерти Чехова Бажову было 25 лет, – прим. ред.). – Или – спасал или не спасал Бажов Невьянскую башню? Писал или не писал письмо Сталину? Данила-мастер и Данила Зверев – большинство екатеринбуржцев будет доказывать, что это и есть прототип, а автор в моем лице будет сомневаться».

Книга вышла тиражом 1100 экземпляров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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