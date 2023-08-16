Подземный переход у парка Маяковского стал арт-объектом (ФОТО)

В Екатеринбурге открылся обновленный подземный пешеходный переход у парка Маяковского – теперь это еще и арт-объект, в котором смонтировали систему архитектурно-художественного освещения и украсили стены граффити в стиле свердловского конструктивизма, рисунки сделал уличный художник Максим Реванш. На стенах также написали строчки из стихотворений Владимира Маяковского.

«По мере приближения к парку, ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к природе, к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок, и дополнили ее стихами Маяковского», – объяснил идею директор парка Маяковского Павел Зубакин.

Создание архитектурного освещения перехода профинансировала компания «Россети Урал». Важно, что световые решения реализованы полностью из отечественного оборудования. Освещение работает в автоматическом режиме с привязкой ко времени заката и восхода. «Компания «Россети Урал» к юбилею города реализовала сразу два социальных проекта. Речь идет о благоустройстве парка по улице Чкалова, где появились новые комфортные пространства для семей с детьми, а также о проекте по архитектурно-художественному освещению пешеходного маршрута к парку Маяковского. Эти локации выбраны не случайно. Совместно с администрацией города мы постарались не только сделать подарок городу, но и решить вопросы благоустройства, волнующие жителей. Так, переход стал более комфортным и безопасным, а в парке Чкалова появилась новая многофункциональная детская площадка, которая пользуется большой популярностью у семейной аудитории», – отметил генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»