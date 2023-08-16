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Среда, 16 августа 2023, 15:54 мск

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Прокуратура проверяет детсад из-за побега ребенка – он чудом не пострадал

В Первоуральске четырехлетний ребенок сбежал из детского сада № 3 во время прогулки. Малыш выбрался с территории через дыру между железными прутьями забора. При этом воспитатель даже не хватилась ребенка.

Детсадовец прошел примерно полтора километра до улицы Емлина, где его заметили бдительные горожане и передали сотрудникам службы спасения. Ребенок чудом не пострадал, он переходил оживленную дорогу на красный сигнал светофора.

Теперь в детском саду проводит проверку прокуратура. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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