Рост цен в Свердловской области ускорился из-за ослабления рубля

В Свердловской области третий месяц подряд растет показатель годовой инфляции. По итогам июля он составил 4%, что больше, чем в июне (3,18%) и выше, чем по УрФО (2,81%).

В Уральском ГУ Банка России объясняют ускорение роста цен ослаблением рубля и увеличением потребительской активности.

Цены на продовольственные товары за год выросли на 0,1%, больше всего – на плодоовощную продукцию (на 12,64%). В основном подорожали импортные овощи и фрукты, а вот мясопродукты (колбасы, мясокопчености и сыр) стали дешевле. Годовой рост цен на промышленные товары ускорился из-за ослабления рубля и повышения потребительской активности. Например, сильно подорожали новые иномарки, а российские производители автомобилей переносили в свои цены выросшие издержки на импортные компоненты, что тоже сказалось на росте цен. Ускорился рост цен на одежду и обувь. Но замедлилось годовое снижение цен на бытовую технику, средства связи и телевизоры.

Годовая инфляция на услуги в июле составила 12,21%, что на 6% ниже, чем месяцем ранее.

«Годовой темп прироста цен на услуги в июле снизился в основном из-за того, что ежегодную индексацию тарифов на ЖКУ в Свердловской области провели значительно раньше планового срока – 1 декабря прошлого года вместо 1 июля 2023-го. По схожей причине замедлился годовой рост абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. В июле прошлого года операторы значительно повысили тарифы из-за того, что у них выросли расходы на закупку оборудования и комплектующих, при этом в июле текущего года тарифы на сотовую связь не повышались», – объяснил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Годовая инфляция в стране в ближайшие месяцы продолжит повышаться, прогнозируют эксперты. Это будет связано с усилением ценового давления и выходом из расчета низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года. Согласно прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-6,5% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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