Компания ФОРЭС передала в школы регионов РФ еще 1000 комплектов для занятий биатлоном

В первые 6 месяцев 2023 года компания ФОРЭС передала в школы регионов России 1000 мобильных комплектов для занятий биатлоном.

Большую часть уникального оборудования – свыше 550 комплектов – получили учебные заведения Свердловской области. Мобильные комплексы передавались по заявкам в школы и колледжи Екатеринбурга, Полевского, Сухого Лога, Североуральска, Тавды, Березовского, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Лесного, а также в образовательные организации МО Алапаевское, Ирбитского, Верхотурского, Серовского, Талицкого и других округов. Более 140 комплектов были отправлены в Курганскую область и свыше 100 – в ХМАО-Югру, 70 установок – в Омск, Ростов-на-Дону и Пермь, 62 комплекса поставлены на территорию Чеченской республики.

В комплект входят винтовка на базе MP-61, стрелковый коврик и мишенная установка, поэтому развернуть линию огня можно в любых условиях за несколько минут. Это оборудование обеспечивает материально-техническую базу, необходимую для развития проекта «Биатлон в школу, биатлон в ГТО», который компания реализует совместно с Свердловским региональным отделением ОГФСО «Юность России» с 2019 года.

ФОРЭС является единственным спонсором проекта. С момента старта компания направила на его реализацию свыше 148 млн рублей. К концу 2022 года в образовательные организации было передано свыше 1500 мобильных комплексов, на сегодняшний день их уже 2500.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»