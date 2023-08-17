Фермер заплатит более полумиллиона рублей за съеденный и потоптанный его лошадями клевер

В Ирбитском районе табун лошадей съел соседские горох и клевер, а также вытоптал посевы на сумму более 400 тысяч рублей. Заводчику придется возместить нанесенный ущерб.

Как рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда, 30 мая 2022 года сотрудники ООО «Агрофирма Ирбитская» обнаружили, что три их поля попорчены соседским табуном. На Журавлином поле лошади уничтожили 3 гектара овса и гороха, на полях «Сторожовщина» и «Каменное» – вытоптали 35 га клевера и злаков. Специальная комиссия установила, что лошади в количестве 10-15 голов свободно передвигались по полям и кормились посевами, а что не съели – уничтожили копытами. Агрономы составили схему расположения повреждений, замерили их площадь, подсчитали ущерб и обратились в полицию. Однако после доследственной проверки в возбуждении уголовного дела была отказано. Тогда аграрии обратились в Ирбитский районный суд с иском к владельцу лошадей о возмещении ущерба.

В суде заводчик лошадей заявил, что агрофирма сама виновата, так как не огородила свои поля. Но, поскольку по закону лошади не должны пастись без присмотра, иск был удовлетворен. Ирбитский районный суд взыскал с фермера в пользу ООО «Агрофирма Ирбитская» ущерб 408 734 рубля, расходы по проведению оценки в размере 80 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 35 000 рублей. Фермер обжаловал решение, но Свердловский областной суд не нашел оснований для вмешательства в судебный акт.

Ирбит, Елена Владимирова

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