На строящейся ледовой арене начался пожар

Над строящейся ледовой ареной УГМК в центре Екатеринбурга виден дым, в направлении объекта проехали несколько пожарных машин со спецсигналами.

«В 12:43 (местн) на пульт пожарной охраны г. Екатеринбурга поступило сообщение о возгорании на стройплощадке по ул. Степана Разина. К месту для проверки информации следуют пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Добавлено. «Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные установили, что со стороны кровли строящегося здания идет дым. До прибытия огнеборцев с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные проводят обследование здания с целью поиска очага возгорания», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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