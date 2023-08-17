Амбассадор жимолости на Урале рассказал, как выращивать ягоды в зоне рискованного земледелия

Фермер из Свердловской области ежегодно поставляет 6-8 тонн жимолости в магазины и торговые сети, на рынки Екатеринбурга. Михаил Шкляр уверен, что эту ягоду с каждым годом ценят все больше, и скоро она составит конкуренцию голубике, как минимум, в районах выращивания. Предприниматель рассказал, с чего начинал свое увлечение ягодами и что делает сейчас, имея уже немалый опыт.

Первые плантации жимолости в Свердловской области – всего 1,5 гектара – Михаил Шкляр заложил десять лет назад. Сейчас площадь выросла до 8 га, в текущем году фермер высаживает еще 5 га кустов и столько же в следующем. Ферма обеспечивает жимолостью и другими ягодами рынки Екатеринбурга, розницу и крупные федеральные сети. Собирают ягоды пока вручную, после чего они попадают на линию сортировки и упаковки, а затем транспортные компании везут жимолость в город. 90% урожая уходит в свежем виде. Новые плантации закладываются под механизированную уборку ягод.

На старте своего пути в агробизнесе Михаил Шкляр (физик по образованию) побоялся выращивать более капризную клубнику, и сделал ставку на жимолость потому, что эта ягода «неубиваема»: ей не страшны морозы в 40 градусов, она неприхотлива и проста в уходе. Она, как и смородина, крыжовник, малина и сортовая клюква, – идеальная культура для Урала. Несмотря на это, конкурентов на рынке жимолости в Свердловской области почти нет. Выращиванием ягодных культур в регионе занимаются около 15 фермерских хозяйств, но в основном они сосредоточены на клубнике. А по всей России жимолостью засажено около 1000 га (для сравнения: в Польше и Канаде – по 3000 га). Кстати, жимолость вывели российские селекционеры, и на данный момент в Госреестре более 100 ее сортов.

Само понятие «зона рискованного земледелия» вызывает у фермера усмешку, потому что сейчас есть сорта под любой климат и агротехника под любой сорт. Например, в Финляндии ничуть не теплее, но там спокойно выращивают клубнику. В Тюмени растут теплолюбивая фасоль и цветная капуста.

В 2021 году плантации фермера получили органический сертификат по европейскому стандарту. Ферма Шкляра единственная в Свердловской области имеет «Евролист» (Euro Leaf).

Михаил уверен, что жимолость со временем сможет занять второе место по популярности у покупателей – наряду с голубикой. Потому что сейчас есть десертные сладкие сорта, которые все больше нравятся людям. Фермер напомнил и о пользе жимолости, которая обладает высокой питательной ценностью, содержит много витаминов, аминокислот (в 5 раз больше, чем в смородине), селен и другие микроэлементы. Ягода помогает восстанавливаться при высоких физических нагрузках и стрессах, является профилактикой онкозаболеваний, омолаживает организм.

Но у ягодного бизнеса есть и свои особенности. Так, для сокращения расходов Михаил Шкляр с другими фермерами организовал плодово-ягодный кооператив, в который входят пять фермерских и три личных подсобных хозяйства. Объединившись, выгоднее покупать удобрения и рассаду, оформлять документацию, делить транспортные расходы… Например, перевозка ягод в торговые сети при таком формате дешевле в 2-3 раза.

Господдержка в таком узком секторе сельского хозяйства в России есть, но она зависит от субъекта Федерации. Ставки утверждает областное правительство. В Свердловской области для плодово-ягодников она минимальная, в несколько раз меньше, чем в соседней Челябинской области, говорит Михаил Шкляр. За семь лет он получил от государства один миллион рублей на закладку многолетних насаждений.

Продолжая изучать эту подходящую для Урала культуру, Михаил в качестве эксперимента начал делать сухое вино и сидр из жимолости и других ягод. Пока для себя и друзей, но в будущем хочет организовать при своем фермерском хозяйстве настоящую винодельню – как собственник плантаций, где выращивается сырье для производства, фермер может получить лицензию для производства слабоалкогольных напитков.

Подробности – в видео на нашем канале

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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