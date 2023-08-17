С живущей за границей женщины потребовали 170 тысяч за езду на самокате по Екатеринбургу

В Екатеринбурге расследуют курьезный случай: женщине, которая давно живет за границей, выставили счет на 170 тысяч рублей за пользование кикшеринговым самокатом в июле-августе этого года.

Как сообщили в УМВД города, проверка быстро прояснила ситуацию. Ранее оформленная сим-карта, принадлежавшая потерпевшей, была аннулирована, а номер продан сотовой компанией другому человеку. Купившая его девушка 2004 года рождения решила зарегистрировать сим-карту в мобильном приложении прокатного сервиса. Однако при регистрации поняла, что аккаунт с таким телефоном уже существует, и просто стала его использовать. Так продолжалось с середины июля по середину августа.

В отношении любительницы бесплатного катания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации «Кража с банковского счета».

Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости следить за своими электронными средствами платежей и не допускать попадания персональных данных или паролей доступа к посторонним. Если гражданин перестал пользоваться сим-картой, он должен убедиться, что к ней не привязано банковское приложение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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