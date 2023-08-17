В Екатеринбурге открыли пансионат, где будут долечивать и помогать в реабилитации онкобольным детям (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбург получил очень полезный подарок к 300-летию: пансионат для онкобольных детей. Само здание возвели за полтора года возле областной детской клинической больницы – решение о строительстве пансионата было принято в октябре 2021 года.

Пансионат для онкобольных детей

На 4200 кв. м разместились 36 комнат проживания «Мать и дитя», шесть двухместных палат дневного стационара, игровые зоны и школьный класс. Этот корпус поможет маленьким пациентам отдохнуть от больничных палат, например, после операций. При этом дети смогут оперативно получать всю необходимую медицинскую помощь. Пропускная способность больницы теперь увеличится на 40%.

«Совершенно точно воля, характер, Божья воля дают возможность нам реализовывать такие проекты. И мой поклон всем, кто объединился для реализации этого проекта: Фонду святой Екатерины и всем строителям, и всем инвесторам, кто вкладывается в социальные проекты на территории города. Этот медицинский центр даст возможность видеть счастливые глаза детей и их родителей, а мне кажется, это главная награда для докторов», – сказал заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие: председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, заместитель губернатора Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, председатель попечительского совета Фонда святой Екатерины Татьяна Алтушкина и директор фонда Александр Андреев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, директор ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров, генеральный директор «Ривьера-Инвест-Екб» Виталий Малышев, директор строительной компании Prinzip Геннадий Черных, генеральный директор УК «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и президент БФ «Верь и живи!» Ксения Хохрякова.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»