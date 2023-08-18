Какие хиты исполнят звезды на Дне города Екатеринбурга

19 августа в Историческом сквере города пройдет масштабный гранд-спектакль «Екатеринбург – место действия», организатором которого выступают фонд святой Екатерины и Администрация города. Екатеринбуржцев и гостей столицы Урала ждет интерактивный рассказ об уральской столице, главными лицами которого станут обычные жители.

Главным акцентом события станет праздничный концерт Валерии, которая исполнит свои хиты, в том числе «Самолет», «Часики», «До предела».

«Я с нетерпением жду того самого момента, когда приеду к вам в город. А это случится 19 августа, чтобы я могла принять участие в гранд-спектакле, который будет посвящен 300-летнему юбилею вашего города. Я благодарю Фонд святой Екатерины за приглашение. Люблю вас. До скорого!» – обратилась к екатеринбуржцам певица.

Еще одним хедлайнером программы станет «Симфоническое КИНО» – в их треклист войдут легендарные песни «Кукушка», «Звезда по имени Солнце» и «Группа крови».

Напомним, что старт мероприятия назначен на 19:00.

Екатеринбург, Елена Васильева

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