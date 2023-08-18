Зоопарк впервые показал детеныша «медовых мишек» (ФОТО)

Екатеринбургский зоопарк представил посетителям детеныша кинкажу («медовых медведей»), который родился еще весной, но почти не показывался людям.

Малыша назвали Лордом. Его мать Лара родилась в Ярославском зоопарке, ей 4 года. Отец Леон родом из Челябинского зоопарка, ему 3 года. В 2020 году эти самец и самка встретились в Екатеринбургском зоопарке, где образовали семью. Лорд их третий ребенок. Первенцем в 2021 году стала девочка Лайма, которая переехала жить в зоопарк Нижнего Новгорода. В 2022 году родился второй малыш Луис. Он пока, как и младший брат, остается в Екатеринбурге.

Сейчас подросший Лорд гуляет по вольеру, его кормят медом, киви, яблоками, бананами и другими фруктами.

«Кинкажу – ночные животных, день они проводят, отдыхая в дуплах. Увидеть их в зоопарке повезло даже не всем сотрудникам. Но разглядеть свисающую из домика ногу обычно удается. Поздравить молодых родителей и попытать свою удачу (а вдруг именно во время вашего посещения кинкажу решат внезапно прогуляться?) можно на втором этаже павильона «Южный», – рассказали в зоопарке.

Добавим, Леон и Лара – вторая пара кинкажу, живущая в Екатеринбурге. Пожилой паре, Кате и Косте, также проживающий в зоопарке, уже более 20 лет. Они вырастили более десятка малышей, которые разъехались по всей стране.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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