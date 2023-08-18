Свердловчанке запретили разводить мейн-кунов в городской квартире из-за запаха

Свердловский облсуд поставил точку в разбирательстве между заводчицей мейн-кунов и ее соседями. Как сообщили в пресс-службе облсуда, история началась в Богдановиче еще в 2018 году. Местная жительница разводит кошек породы мейн-кун. Свой питомник она разместила прямо в квартире многоквартирного дома. Заводчица утверждает, что регулярно проводит уборку и дезинфекцию помещения, но соседи с этим не согласны. Из-за сильного неприятного запаха они обращались и в полицию, и в прокуратуру, и в Госжилстройнадзор, но безуспешно.

Тогда соседки подали в суд. В своем иске они просили запретить заводчице держать в квартире не больше одной кошки, а остальных вывезти. Прежде чем вынести решение, суд попросил выйти на место и оценить ситуацию специалиста Роспотребнадзора. Тот подтвердил, что на момент осмотра в квартире находилось 12 кошек, и присутствовал сильный запах, от которого у специалиста начался кашель и стали слезиться глаза. Также были проведены пробы воздуха на наличие в нем аммиака. Согласно протоколу испытаний, у двери в квартиру ответчика массовая концентрация аммиака составила 0,43 мг/м3 при норме допустимого не более 0,2 мг/м3.Решением Богдановичского городского суда исковые требования были удовлетворены. Женщине запретили держать в квартире больше одной кошки, но она подала апелляцию.

Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что в Свердловской области нет закона, регламентирующего число собак и кошек в одной квартире. В связи с этим были учтены положения Модельного закона «Об обращении с животными» Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, принятый в 2007 году. В нем указано, что в квартире многоквартирного жилого дома можно держать не более двух собак и одной кошки, либо трех кошек, либо одной собаки и двух кошек. Свердловский областной суд изменил решение Богдановичского городского суда, разрешив женщине оставить у себя до трех кошек.

Богданович, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»