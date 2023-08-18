Аномальная жара уходит из Свердловской области: в выходные будет до +25 градусов с дождями

Аномальная жара завтра в Свердловской области завтра закончится. В регион придет атмосферный фронт, который принесет похолодание и дожди с ветром, – сообщила главный синоптик области Галина Шепоренко.

«В течение 19 августа атмосферный фронт, наступая с севера, пересечет Свердловскую область, Пермский край от северных границ до южных и вступит на территорию Южного Урала. Ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с. Ближайшей ночью прохладу почувствуют жители на севере региона, ожидается температура около 10°, днем уже и в южных районах Свердловской области будет свежее: 20-25°. В Екатеринбурге фронт отметится кратковременным дождем в послеобеденные часы, температура не выше 25°», – отметила Шепоренко.

В воскресенье в Свердловской области будет без осадков, температура ночью понизится до +5 – ..+10°, днем будет +17 – ...+22°. Примерно такая же погода сохранится и в начале следующей недели, но на севере вероятны дожди, которые усилятся к 23 августа. Где-то пройдут грозы, будет усиление ветра. Температура ночью опустится до +6°, днем будет +15 – ...+20°.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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