Опорный банк ОПК судится с обманутым офицером

Обманутый банковским служащим офицер Петр Волков (имя изменено) добился решения о том, чтобы ему вернули около 100 тысяч рублей –кредитное учреждение взяло их с мужчины, как позднее выяснилось, за услугу оформления страховки по займу. Сама страховка стоила чуть больше 3 тысяч рублей. Однако опорный банк российского оборонно-промышленного комплекса страны, Промсвязьбанк, не торопится возвращать деньги офицеру.

Напомним, ситуация вскрылась в конце 2022 года. Тогда Волков досрочно погасил кредит в ПСБ, взятый в апреле, и обратился в банк за возвратом страховки, но выяснилось, что его обманули при оформлении займа, и поэтому возвращать деньги никто не собирается. Тогда сотрудница офиса ПСБ предложила офицеру оформить страховку, чтобы снизить процентную ставку с 25,9 до 15,9%. Она заверила, что если мужчина погасит кредит досрочно, разницу по страховым взносам ему вернут пропорционально тому, сколько мужчина будет пользоваться кредитом и, соответственно, страховкой. Затраты на страхование включили в тело кредита, поскольку дополнительных денег на страховку у клиента не было. В итоге сумма займа увеличилась на 112 тысяч.

Однако когда заемщик, погасив кредит досрочно, обратился за возвратом страховки, ему отказали. «В банке мне объяснили, что страховка стоит 3,5 тысячи рублей, а оставшиеся 108 тысяч рублей – это услуги банка по оформлению страховки. В ПСБ также заявили, что имела место некорректная консультация отдельного специалиста, и возврата не будет», – сообщил «Новому Дню» офицер.

В итоге из-за «некорректной консультации» мужчина за кредит в 577 тысяч рублей переплатил 177 тысяч рублей (112 страховка + 65 тысяч рублей в виде процентов за пользование кредитом). Итого заем обошелся кадровому офицеру в более чем 32% годовых.

Волков обратился в Роспотребнадзор, и ведомство встало на его сторону, однако из-за моратория на проверки не смогло помочь мужчине. Тогда он передал дело в Службу финансовых уполномоченных – там также посчитали, что банкиры неправы. Финансовый уполномоченный вынес решение, в котором подробно указал, что действия сотрудника ПСБ были незаконны, и обязал банк вернуть потерпевшему навязанную сумму в полном размере.

Важно – решения финансового уполномоченного имеют такую же силу, как решения суда, и обязательны для исполнения. Однако банк не выполнил предписания и не вернул деньги офицеру. По данным агентства, представители ПСБ обратились в суд, чтобы попытаться обжаловать решение финансового уполномоченного и не возвращать своему клиенту незаконно взятые с него деньги.

«Новый День» обратился за комментарием в банковское учреждение, однако ответ пока не последовал – он будет опубликован, как только поступит в редакцию.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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