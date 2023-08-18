Один из учредителей Фонда святой Екатерины, глава компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский стал почетным гражданином Екатеринбурга. На торжественном приеме главы города Алексея Орлова в честь 300-летия уральской столицы Андрей Симановский получил почетный знак.
Новый почетный гражданин Екатеринбурга – один из крупнейших меценатов региона, он активно участвует в развитии Екатеринбурга, поддерживает врачей и больницы региона, возрождает духовные и культурные ценности России.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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