В День города в центре Екатеринбурга ограничат движение (КАРТЫ)

Сегодня Екатеринбург отмечает День города. Праздничные мероприятия начнутся с 11:00 и завершатся около 23:00. В связи с этим движение транспорта по некоторым улицам ограничено.
Так, с 06:00 до окончания праздника движение будет закрыто на следующих участках:
проспект Ленина: от Московской до Карла Либкнехта;
8 Марта: от Ленина до Бориса Ельцина;
Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;
Толмачева: от Ленина до Первомайской;
Маршала Жукова: от Челюскинцев до Ленина;
Вайнера: от Антона Валека до Ленина;
Урицкого: от улицы Антона Валека до площади 1905 года;
Володарского: от улицы Антона Валека до площади 1905 года.
С 19:00 19 августа и до окончания праздничных гуляний будет закрыто движение по улицам:
8 Марта: от Куйбышева до Малышева;
Карла Либкнехта: от Шевченко до Малышева;
Малышева: от Розы Люксембург до Московской;
Радищева: от Московской до 8 Марта;
Ленина: у Театра оперы и балета;
Ленина: от улицы Вайнера до улицы Московской;
Малышева: в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;
Белинского: в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.
Кроме того, до окончания праздничных мероприятий 19 августа будет ограничено движение по улице Пушкина от Малышева до проспекта Ленина. До 6 часов утра 20 августа закрыт участок улицы 8 Марта от Малышева до Ленина.
Полную программу Дня города можно посмотреть по ссылке.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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