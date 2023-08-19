В День города в центре Екатеринбурга ограничат движение (КАРТЫ)

Сегодня Екатеринбург отмечает День города. Праздничные мероприятия начнутся с 11:00 и завершатся около 23:00. В связи с этим движение транспорта по некоторым улицам ограничено.

Так, с 06:00 до окончания праздника движение будет закрыто на следующих участках:

проспект Ленина: от Московской до Карла Либкнехта;

8 Марта: от Ленина до Бориса Ельцина;

Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев;

Толмачева: от Ленина до Первомайской;

Маршала Жукова: от Челюскинцев до Ленина;

Вайнера: от Антона Валека до Ленина;

Урицкого: от улицы Антона Валека до площади 1905 года;

Володарского: от улицы Антона Валека до площади 1905 года.

С 19:00 19 августа и до окончания праздничных гуляний будет закрыто движение по улицам:

8 Марта: от Куйбышева до Малышева;

Карла Либкнехта: от Шевченко до Малышева;

Малышева: от Розы Люксембург до Московской;

Радищева: от Московской до 8 Марта;

Ленина: у Театра оперы и балета;

Ленина: от улицы Вайнера до улицы Московской;

Малышева: в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта;

Белинского: в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева.

Кроме того, до окончания праздничных мероприятий 19 августа будет ограничено движение по улице Пушкина от Малышева до проспекта Ленина. До 6 часов утра 20 августа закрыт участок улицы 8 Марта от Малышева до Ленина.

Полную программу Дня города можно посмотреть по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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