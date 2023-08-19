Экипаж ДПС спас заблудившихся в лесу грибников

Инспекторы ДПС спасли пару грибников, которые заблудились в лесу под Сухим Логом.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, сначала семейная пара грибников пыталась самостоятельно выйти к месту, где оставила свой автомобиль. Но когда люди поняли, что заблудились, они позвонили в полицию. В лес отправился экипаж дорожно-патрульной службы в составе инспекторов Никиты Федорова и Андрея Фомичева.

Полицейские передвигались с включенными спецсигналами на патрульном автомобиле. Во время объезда леса автоинспекторы услышали крики о помощи и увидели вышедших к ним навстречу людей. Экипаж напоил грибников водой и отвез к их автомобилю.

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Сухой Лог, Елена Владимирова

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