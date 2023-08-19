Юбилей Екатеринбурга начался с массового шествия (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге официально началось празднование Дня города.

В 11 часов многотысячная колонна горожан прошла по проспекту Ленина от Московской до площади Труда. Люди разбились по районам и несли в руках их картонные символы. Например, жители Орджоникидзевского района несли картонный силуэт Белой Башни, Кировского – УрФУ, Железнодорожного – старого здания вокзала.

Екатеринбургу 300: начало праздника

В полдень состоялось возложение цветов к памятнику отцам-основателям города – Василию Татищеву и генералу де Геннину. В церемонии приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов, председатель гордумы Игорь Володин, бывшие мэры Аркадий Чернецкий и Александр Высокинский, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, иностранные гости.

Теперь начинается собственно праздник. В программе – много концертов и музыкальных выступлений. В городе можно увидеть историческую реконструкцию в Литературном квартале, трибьют Свердловского рок-клуба в парке Маяковского и гала-концерт в Историческом сквере, хедлайнерами которого станут Валерия, «Симфоническое «Кино» и Хор Турецкого.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Владислав Тринько

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