Екатеринбург гуляет: ретроавтомобили, мотошоу и историческая реконструкция (ФОТО)

В Екатеринбурге полным ходом идет празднование Дня города.

Центр города заполнен десятками тысяч гуляющих людей. Площадок столько, что каждый сможет найти для себя что-то интересное.

Например, на проспекте Ленина с утра открылась выставка ретроавтомобилей. Организаторы представили вниманию горожан 60 единиц техники, среди которых как российская, так и зарубежная классика от 1909 до 1993 годов. Отметим, что выставка привлекала внимание известного ценителя старых автомобилей сенатора Александра Высокинского.





В Литературном квартале сегодня день исторической реконструкции. Жители Екатеринбурга смогут примерить образы жителей разных эпох и научиться старинным танцам.

На улице 8 Марта горожане смогли увидеть самое драйвовое мероприятие дня. Здесь известные спортсмены исполняют захватывающие трюки на мотоциклах, велосипедах и багги.

ЦПКиО вот-вот станет главной рок-площадкой юбилея. В 16-00 начнется концерт, в котором примут участие культовые музыканты Свердловского рок-клуба – Вадим Самойлов, Вячеслав Бутусов, Настя Полева, Сергей Бобунец.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»