Валерия назвала слово, которое ассоциируется с Екатеринбургом

Певица Валерия на главной сцене празднования 300-летия Екатеринбурга успела исполнить восемь своих хитов – и из старых песен, и из новых. Гости гранд-спектакля пели вместе с народной артисткой.

Валерия, которая приехала на юбилей города по приглашению Фонда святой Екатерины, поделилась своими впечатлениями от концерта и города.

«Это невероятное событие, масштаб потрясающий. Еще до концерта я почувствовала, что это будет что-то очень невероятное. Чувствуется, что весь город в едином порыве, на едином дыхании, готов радоваться, готов отмечать свой юбилей. На самом деле, понимаешь, как все гордятся своим городом. Мы каждый раз приезжаем и видим, как город меняется, как развивается. Мощь – это главное слово, которое ассоциируется у меня с Екатеринбургом», – сказала Валерия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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