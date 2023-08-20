С улиц Екатеринбурга за сутки вывезли 135 тонн мусора

Сразу после окончания праздничного фейерверка в Екатеринбурге началась уборка мусора.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, минувшей ночью было задействовано 133 единицы техники – вакуумные дорожные, тротуарные и поливомоечные машины, и 115 дорожных рабочих.
В течение дня более вывезено 60 тонн мусора, ночью – более 75 тонн, итого – 135 тонн. «К сожалению, не все торговые точки и летние кафе озаботились уборкой мусора после завершения работы. Мусор разносится по уже прибранным улицам. Коммунальные службы продолжают работу», – добавили в мэрии.
Напомним, по предварительным данным, площадки Дня города в Екатеринбурге посетили 1,2 млн человек.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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