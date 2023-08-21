Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани из-за закрытия столичных аэропортов

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, вынужденно сел в Казани. Пилот сообщил, что аэропорты столицы закрыты.
Об этом сообщает телеграм-канал РИА «Новости». Ранее официально об ограничениях на прием и вылет самолетов сообщал только аэропорт «Внуково».
Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина
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