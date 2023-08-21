российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 августа 2023, 11:41 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани из-за закрытия столичных аэропортов

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, вынужденно сел в Казани. Пилот сообщил, что аэропорты столицы закрыты.

Об этом сообщает телеграм-канал РИА «Новости». Ранее официально об ограничениях на прием и вылет самолетов сообщал только аэропорт «Внуково».

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,