Самолет, летевший из Екатеринбурга в Москву, сел в Казани из-за закрытия столичных аэропортов

Самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Екатеринбурга в Москву, вынужденно сел в Казани. Пилот сообщил, что аэропорты столицы закрыты.

Об этом сообщает телеграм-канал РИА «Новости». Ранее официально об ограничениях на прием и вылет самолетов сообщал только аэропорт «Внуково».

Екатеринбург, Москва, Анастасия Истомина

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