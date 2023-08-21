Дорожники заплатят 100 тысяч семье пострадавшего в ДТП ребенка

Екатеринбург (Новый День, Елена Сычева) ― Суд обязал дорожников выплатить 100 тысяч семье мальчика, который пострадал в ДТП. Авария произошла 31 декабря прошлого года на дороге Пермь – Екатеринбург. Автомобиль Honda Step занесло, выбросило на обочину, где машина перевернулась. На заднем сиденье находились три ребенка – 1 года, 9 и 11 лет. Средний мальчик был не пристегнут ― и получил травмы, остальных детей перевозили с соблюдением ПДД.

Тем не менее, суд установил, что инцидент произошел по вине «Свердловскавтодора», предприятие некачественно обслуживало дорогу. «Имеет место занижение обочины относительно покрытия проезжей части, на середине покрытия проезжей части имеется рыхлый снег, что могло явиться причиной потери водителем контроля за движением автомобиля и наступивших последствий в виде опрокидывания автомобиля», ― сообщили в прокуратуре, которая принимала участие в рассмотрении дела о компенсации морального вреда.

Судебный акт не вступил в законную силу.

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