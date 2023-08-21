Синоптики предупредили о высоком риске лесных пожаров

В начале этой недели на Урале наблюдается повышенный риск возникновения природных пожаров.

Как сообщили в Уралгидрометцентре, высокая пожарная опасность ожидается в большинстве районов Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края.

При этом летняя жара из региона уже ушла. В ближайшие дни в Свердловской области ожидается +5…+10 °C ночью, +15…+20° днем, преимущественно без осадков, местами небольшой дождь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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