Екатеринбуржца будут судить за угрозу убить бывшего тестя бензопилой

Жителя Екатеринбурга 1983 г.р. будут судить за угрозу убить бывшего тестя с помощью бензопилы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел вечером 28 июля 2023 года на улице Щорса в Екатеринбурге. Нетрезвый обвиняемый поссорился с 70-летним отцом бывшей супруги. В ходе ссоры мужчина толкнул пенсионера, отчего тот упал. После этого фигурант взял из автомобиля бензопилу, подошел к лежащему на асфальте тестю, включил инструмент и стал угрожать убийством. Пострадавший воспринял угрозу реально.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Ленинского судебного района для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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