Пермский тракт перекроют на 15 минут из-за переноса ЛЭП

На федеральной трассе Пермь – Екатеринбург продолжается капитальный ремонт. Как сообщает «Уралуправтодор», в ночь на 22 августа на 317-м километре дороги планируется переустройство линии электропередачи. В связи с этим с 5:00 до 5:15 будет остановлено движение транспорта в районе дорожной развязки на Ревду. Объезд участка возможен через Ревду и Первоуральск. На месте будут работать регулировщики.

Напомним, после капитального ремонта на нескольких участках Пермского тракта проезжая часть будет расширена до четырех полос. Также запланировано увеличение грузоподъемности мостов и путепроводов на трассе. Работы продлятся до осени 2024 года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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