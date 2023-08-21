Свердловским железнодорожникам представят нового начальника

Екатеринбург (Новый День, Екатерина Норсеева) ― На Свердловской железной дороге кадровые перестановки ― гендиректор РЖД Олег Белозеров освободил от должности руководителя Ивана Колесникова и назначил на этот Павла Бурцева.

Бурцев прежде занимал пост первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок РЖД. Коллективу свердловских железнодорожников его представят в среду, 23 августа.

В свою очередь, Колесников пошел на повышение ― он стал заместителем генерального директора РЖД, курирующим пассажирский комплекс.

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