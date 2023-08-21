Куйвашев поручил вычислить злобных комментаторов по IP

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил найти авторов злобных комментариев, которые оставляли люди под публикациями о потерявшихся в День города в Екатеринбурге детях. Ребята ― представители одной из азиатских национальностей, и некоторые пользователи интернета набросились на них с разжигающими межнациональную рознь высказываниями. Скриншоты с комментариями публиковала в своем канале «Кровавая барыня» журналистка Ксения Собчак. «Это потерявшиеся дети, ну вы в своем уме? Ведете себя как животные», ― обратилась к авторам она.

Телеграм-канал «Не для протокола» сообщил сегодня, что по поручению Евгения Куйвашева Межведомственный оперативный штаб обратился в ГУ МВД по Свердловской области, чтобы комментаторов, разжигающих межнациональную рознь, «нашли через IP-адреса и привлекли к ответственности по закону».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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