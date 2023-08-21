На фестивале «Красная строка» выступят писатели Алексей Иванов и Алексей Сальников

В ближайшие выходные в Екатеринбурге пройдет первый международный книжный фестиваль «Красная строка». В программе – встречи с известными писателями, лекторий, мастер-классы, образовательные мероприятия, спектакли для детей и огромная книжная ярмарка более чем от 130 издательств.

Как сообщили организаторы, на фестиваль приедут писатели Алексей Иванов, Евгения Некрасова, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Денис Драгунский, Леонид Юзефович, Ксения Буржская, Сергей Носов, а также иностранные авторы Борут Крашенец (Сербия), Сухбат Афлатуни (Узбекистан), Рагим Джафаров (Азербайджан).

В лектории также выступят лауреаты премий «Большая книга», «НОС», «Строгановская премия», «Национальный бестселлер». Также среди участников – журналистка Саша Сулим, литературовед и издатель Елена Шубина, актер и музыкант Сергей Горошко, группа «Запрещенные барабанщики».

Фестиваль «Красная строка» пройдет с 25 по 27 августа в Историческом сквере и еще на 30 площадках городах. Вход на все мероприятия бесплатный. Организаторами книжного фестиваля выступили команда Ural Music Night и Межрегиональная федерация чтения. Полную программу мероприятия можно узнать на официальном сайте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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