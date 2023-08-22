В мировом рейтинге комфортных городов Екатеринбург обошел Бангкок и Рио-де-Жанейро

Екатеринбург вошел в топ-200 самых комфортных городов мира по версии международного портала Numbeo.

Столица Урала разместилась на 173-й строке между Днепром (Украина) и Боготой (Колумбия). Ниже Екатеринбурга в рейтинге оказались города Алматы, Дели, Бангкок, Рио-де-Жанейро, Шанхай, Каир, Мехико. Кроме Екатеринбурга из российских городов в топ-200 попали Нижний Новгород (105), Москва (153), Санкт-Петербург (157) и Новосибирск (178).

При составлении списка учитывались различные социально-экономические факторы, включая покупательную способность, уровень загрязнения окружающей среды, доступность жилья, стоимость жизни и другое.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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