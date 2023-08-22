Банкир рассказал, какие символы Екатеринбурга могут появиться на новой 5-тысячной купюре

Заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев рассказал, какие уральские символы могут появиться на новой пятитысячной купюре.

В Свердловской области работала экспертная группа, которая отобрала около 30 наименований культурных и природных памятников Урала. «В финал вышли несколько памятников конструктивизма, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, малахитовая ваза, скульптура каслинского литья «Россия», дом Севастьянова, челябинский памятник «Сказ об Урале» и еще несколько объектов. Что именно будет изображено на новой банкноте – эта информация пока закрыта. Какое решение примет совет директоров Центробанка, мы узнаем с вами после официальной презентации пятитысячной купюры», – сообщил на брифинге Артемьев.

Добавим, что пятитысячная купюра нового образца будет представлена уже в этом году. На старых банкнотах размещены виды Хабаровска.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Владислав Тринько

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