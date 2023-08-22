В Свердловскую область поступили новые 100-рублевые купюры (ФОТО)

В свердловские банки поступили модернизированные купюры номиналом 100 рублей. Новые деньги уже можно использоваться в повседневных расчетах.

На лицевой стороне 100-рублевой купюры изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на втором плане находятся концертный зал и парящий мост парка «Зарядье», высотка МГУ на Воробьевых горах и Останкинская телебашня. На обратной стороне банкноты изображен Ржевский мемориал Советскому солдату. Новые 100-рублевки имеют оранжевый и оливковый цвета.

«Новые 100-рублевые банкноты будут поступать в оборот постепенно, по мере необходимости заменяя ветхие сторублевые купюры старых образцов. Обновленные банкноты являются законным средством платежа, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами», – сообщил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

Центробанк начал модернизацию банкнотного ряда с 2017 года. Как отметил Максим Артемьев, в мировой практике обновление дизайна банкнот происходит примерно раз в десять лет. Внешний вид российских бумажных денег был разработан 30 лет назад, поэтому давно нуждался в обновлении. Модернизированные банкноты изготовлены из бумаги с антимикробными свойствами и имеют специальное лаковое покрытие, которое продлевает срок службы.

100-рублевая купюра нового образца защищена современными высокотехнологичными признаками подлинности. Например, при наклоне становится видимым символ рубля. На просвет защитная нить имеет вид темной полосы со светлым повторяющимся числом «100». При помощи лупы можно увидеть мелкие графические элементы – изображения самовара, пряника, часовни, подковы, колосьев и повторяющееся число «100». Текст, штрихи и число «100» на банкноте рельефны и воспринимаются на ощупь. На банкноте также есть QR-код, который ведет на страницу Банка России с информацией о признаках подлинности денег.

В Уральском филиале Центробанка добавили, что процесс модернизации банкнот других номиналов (кроме 200 и 2000 рублей) запланирован до 2025 года. В текущем году будут представлены обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, в 2025 году – 10 и 50 рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Владислав Тринько

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